Суд в КНДР приговорил подростков к 12 годам каторги за k-pop

Анд

🤦🏼‍♂️ Блин, за такую х@ту расстреливать, да блин, сами эти фильмы и музыка может быть наказанием, порой некоторые вещи надо не запрещать, а заставлять смотреть или слушать, до сблеву, от большенсива нынешних "шедевров" тянет блевать с первых нот и секунд, вон большенстве население России так наелось западной "культуры" что дико не хочет само этой "культуры", да в кавычках, нормальной культурой эт не назовешь