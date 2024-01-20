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Суд в КНДР приговорил подростков к 12 годам каторги за k-pop

Суд в КНДР приговорил подростков к 12 годам каторги за k-pop

В последние годы Пхеньян ужесточил наказание за такие действия.фото: ru.freepik.com--> Суд в Северной Корее приговорил к 12 годам каторжных работ двух 16-летних мальчиков за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов.

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Комментарии
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Анд
🤦🏼‍♂️ Блин, за такую х@ту расстреливать, да блин, сами эти фильмы и музыка может быть наказанием, порой некоторые вещи надо не запрещать, а заставлять смотреть или слушать, до сблеву, от большенсива нынешних &quot;шедевров&quot; тянет блевать с первых нот и секунд, вон большенстве население России так наелось западной &quot;культуры&quot; что дико не хочет само этой &quot;культуры&quot;, да в кавычках, нормальной культурой эт не назовешь
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