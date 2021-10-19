Движение «Мужское государство» признано экстремистским. Сотни тысяч невротиков остались без работы

Сказка для двоихПолитикаДвижение «Мужское государство» признано экстремистским. Сотни тысяч невротиков остались без работы Вчера наконец-то случилось то, чего большинство здравомыслящих людей, следящих за новостями, ожидало уже давно.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВся проблема в том, что МГ - это движение АЛЕНЕЙ. *** Алени - это САМЦЫ, воспитанные "мужиками с вагинами", МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ. *** Фемизданутым САМКАМ - что ВЫРАСТИЛИ, то и ЖРИТЕ.ВладВпервые узнал о МГ из этой статьи.ВладСудя по языку автора, она не чужда образованию и даже знакома с психологией. (Не стал искать о ней инфу, лень, то бишь - не вижу смысла.) Возникает ощущение, что автор поддерживает порноиндустрию, сексуальную девиацию, банальную распущенность и девиантный контент, производимый недалёкими, но жаждущими славы и денег (с тоже девиантными корнями) недорослями (да и великовозрастными тоже). Забавно🤣.ВладНу и проскальзывает банальный в наше время момент - навязывание ОСОБЕННЫМ меньшинством своего мнения, как истины в последней инстанции, с полным неприятие всех остальных. Как же это банально и смешно до горечи! Все эти лэбэгэтэ+++, BLM, либерня, псевдо"красня" и т. п. Здравый смысл?.. Не слышали! Анализ?.. Кто такой?.. Эмоционирование, поляризованное личными тараканами восприятие - в полный рост. Это не в защиту МГ, отнюдь. Они тоже поляризованные, но хотя бы выбирают поводы, согласованные с их пониманием нравственности. Автор же морализирует на базе либероидных "ценностей" - типа "права личности на свободное выражение", забывая, что свобода одного ограничивается свободой другого. Ибо он ТОЖЕ тогда имеет такое же право "выражать себя".Wlad WladНу Морена у нас даже не "психолухиня" - она вместе с Леной Миро две САМЫХ БЕЗМОЗЛЫХ МРАЗИ русскоязычного интернета. И ее место НА ЗОНЕ за "разжигание вражды между мужчинами и женщинами".Комментировать
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