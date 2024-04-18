Остались обрезки от горбуши, сварил свой любимый простой рыбный суп

И да, гостям такое не подашь, а вот себя побаловать самое то )). Друзья, привет! Недавно готовил хе из горбуши, от рыбы отделил только чистое филе, в итоге осталась голова, хвост, хребет и рёберная часть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии