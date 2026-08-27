«Адские санкции»: что это и почему Блюменталь назвал их кувалдой против России

Сенатор Блюменталь назвал законопроект об «адских санкциях» кувалдой против России.Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что законопроект об «адских санкциях» станет «кувалдой» против России.
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