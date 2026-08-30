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Царьград

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Циклон уде близко. Петербург накроет аномальное похолодание

Циклон уде близко. Петербург накроет аномальное похолодание

Готовьтесь к худшему. Опубликован прогноз погоды в Петербурге на выходные и понедельник.Санкт-Петербург готовится к переменам в погоде: с запада над городом нависает циклон, который принесет с собой облачность, дожди и ощутимое похолодание.

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