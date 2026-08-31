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Царьград

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Швейцария продлила защитный статус для украинцев до 2028 года

Швейцария продлила защитный статус для украинцев до 2028 года

Швейцария продлила до 2028 года защитный статус S для прибывающих с Украины. На 31 августа в стране зарегистрированы 73 831 человек с этим статусом.

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