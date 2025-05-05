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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Коллаборация Heaven Burns Red и Angel Beats! выйдет на глобале

Коллаборация Heaven Burns Red и Angel Beats! выйдет на глобале

Коллаборация Heaven Burns Red и Angel Beats! выйдет на глобалеРолевая игра Heaven Burns Red, разработанная Wright Flyer Studios и Key, готовится к масштабному событию — коллаборации с культовым аниме Angel Beats! на глобальном сервере.

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