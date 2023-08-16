Ученые определили отстающие по развитию города и районы ХМАО

Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион.
Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион.
Свежие комментарии