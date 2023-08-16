yel

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ученые определили отстающие по развитию города и районы ХМАО

Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх