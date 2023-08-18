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ЭКОВАС определило дату военного вмешательства в Нигере

ЭКОВАС определило дату военного вмешательства в Нигере

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах.

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