ЭКОВАС определило дату военного вмешательства в Нигере

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах.
Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах.
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