Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Польша и Шотландия проводят благотворительный матч в поддержку Украины

Сборные Польши и Шотландии приняли решение провести игру в поддержку Украины. Команды сегодня должны были встречаться с Россией и Украиной соответственно в рамках стыков ЧМ-2022, но матч поляков был отменен, шотландцев – перенесен на лето.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх