Этот таинственный мир

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После 40 лет мозг претерпевает значительную "перестройку"

После 40 лет мозг претерпевает значительную "перестройку"

В систематическом обзоре, недавно опубликованном в журнале "Психофизиология", исследователи из Университета Монаша в Австралии пролистали научную литературу, пытаясь обобщить информацию о том, как меняются связи человеческого мозга в течение жизни.

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