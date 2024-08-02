Клычков: Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника в Орловской области, еще два попали в жилой дом, детали атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит в своем Telegram губернатор Андрей Клычков.