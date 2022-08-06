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Мичков о хите Емелина: «Не думаю, что кто-то хотел травму нанести. Так сложилось»

Матвей Мичков прокомментировал хит Алексея Емелина. 17-летний нападающий сборной России U25 ответил на вопросы о силовом приеме, из-за последствий которого он может пропустить две недели.

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