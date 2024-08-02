Ignio.com Лев. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 5 - 11 августа

В начале недели ваши планы могут реализоваться с точностью до наоборот, и увы, не в вашу пользу. В пятницу возможны определенные разногласия во взаимоотношениях с любимым человеком, однако не исключено, что именно в этом споре родится важная для вас обоих истина.
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