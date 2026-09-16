В России увеличится безработица среди зумеров

В России увеличится безработица среди зумеровВ 2027 году доля зумеров среди безработных россиян может увеличиться с нынешних 22% до 24-26%.
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