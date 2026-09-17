ВОЗ обнаружила обнадеживающие признаки улучшения ситуации с Эболой

ВОЗ заявила об обнадеживающих признаках в борьбе с Эболой в Демократической Республике Конго. С начала эпидемии 15 мая зарегистрировано 7 258 случаев заражения и 3 510 летальных исходов.
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