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Царьград

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ВОЗ обнаружила обнадеживающие признаки улучшения ситуации с Эболой

ВОЗ обнаружила обнадеживающие признаки улучшения ситуации с Эболой

ВОЗ заявила об обнадеживающих признаках в борьбе с Эболой в Демократической Республике Конго. С начала эпидемии 15 мая зарегистрировано 7 258 случаев заражения и 3 510 летальных исходов.

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