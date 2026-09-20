Памфилова: за время выборов было зафиксировано более трех тыс. DDoS-атак

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова 20 сентября сообщила, что в период голосования на выборах в Госдуму было зафиксировано свыше трех тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру.