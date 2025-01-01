Эксперты подсчитали, насколько выросла стоимость ремонта автомобиля в России

Осень 2024 года принесла российским автовладельцам неприятный сюрприз: средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобилей взлетела до 10,5 тысяч рублей, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
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