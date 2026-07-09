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Great Wall Motor в России: рост продаж и локализация

Самыми популярными в линейке Great Wall Motor в России остаются кроссоверы и внедорожники Haval, отметившие в июне важную веху: 500 000 автомобилей марки было произведено на заводе в Калужской области с момента его открытия в 2019 году.

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