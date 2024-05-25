Тюкавин попал в стартовый состав "Динамо" на игру с "Краснодаром"

"Краснодар" и московское "Динамо" объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар": Сафонов, Алонсо, Оласа, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов.
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