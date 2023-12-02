Месси рассказал о жесткой критике в Аргентине до победы на ЧМ-2022

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», подвергался жесткой критике на родине до тех пор, пока не стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.
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