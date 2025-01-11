Жители Сочи сообщают о землетрясении Жители Сочи сообщают о землетрясении. Как свидетельствуют очевидцы, толчки ощущались в различных районах города, а также в Адлере и Дагомысе.
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Жители Сочи сообщают о землетрясении Жители Сочи сообщают о землетрясении. Как свидетельствуют очевидцы, толчки ощущались в различных районах города, а также в Адлере и Дагомысе.