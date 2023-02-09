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«Реал» готов заплатить 40 млн евро за защитника «Зенита» Ренана (Jovem Pan Esportes)

«Реал» готов купить у «Зенита» защитника Роберта Ренана, утверждают в Бразилии. По данным Jovem Pan Esportes, после клубного чемпионата мира мадридский клуб свяжется с «Зенитом» и сделает предложение о трансфере 19-летнего бразильца за 40 млн евро.

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