Вечерний Новосибирск

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • туся петрова
    Год  за  смерть  человека 😡В Новосибирске ог...
  • Василий Садайло
    Рога таким козлам надо обламывать под корень что бы другим не повадно было.В Оби начали суди...
  • Юрий Зиновкин
    Нападение на твою Родину было делом времени. Хохлы были уже готовы к этому. И то, что мы сделали превентивный удар, б...«Не нужны никакие...

Тысячи иностранных туристов едут в Новосибирск лечиться глиной и грязью

Тысячи иностранных туристов едут в Новосибирск лечиться глиной и грязью

Сегодня Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России, рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх