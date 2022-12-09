Тысячи иностранных туристов едут в Новосибирск лечиться глиной и грязью

Сегодня Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России, рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Сегодня Новосибирская область занимает 7 место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России, рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
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