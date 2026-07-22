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RFK Jr. Says Government Pausing More Than $1 Billion In Medicaid Payments To California, Minnesota

RFK Jr. Says Government Pausing More Than $1 Billion In Medicaid Payments To California, Minnesota

RFK Jr. Says Government Pausing More Than $1 Billion In Medicaid Payments To California, Minnesota Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The federal government is pausing more than $1 billion in Medicaid payments to two states, Health Secretary Robert F.

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