RFK Jr. Says Government Pausing More Than $1 Billion In Medicaid Payments To California, Minnesota Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The federal government is pausing more than $1 billion in Medicaid payments to two states, Health Secretary Robert F.
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