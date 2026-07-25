Песков указал, кого слушают власти Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести» сделал заявление о взаимоотношениях между Киевом и Вашингтоном, отметив, что украинские власти далеко не всегда прислушиваются к советам и требованиям Соединенных Штатов.