Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Такая ерунда со снижением цен. .Допустим до скачка цена на продукт была 30 руб. На  несколько недель цена  скаканула ...Сенатор Епифанова...
  • Анфиса Иванова
    Просто счастье ! Как же это пердун надоел....Певец Филипп Кирк...
  • Sergiy Che
    Ну вот и этот уродец подтвердил, что России ничего не остаётся, кроме как воевать до полного уничтожения Бандеристана...Столтенберг: всту...

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Около 11:00 мск, 17 июня, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применение беспилотного летательного аппарат самолетного типа по объектам на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх