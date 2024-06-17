Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Около 11:00 мск, 17 июня, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применение беспилотного летательного аппарат самолетного типа по объектам на территории России.
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