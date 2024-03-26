Бывший тренер сборной России Крикунов призвал пожалеть судей КХЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) страдают от большого давления со стороны клубов и болельщиков.
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