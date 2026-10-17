On Oct. 17, 1973, the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries declared an oil embargo on countries supporting Israel in its war with Egypt, Syria and Jordan.
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