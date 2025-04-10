Аккаунт NHL Europe заменил слово "русские" на видео с речью Овечкина

www.globallookpress.com/Danny Murphy/Icon Sportswire Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе (NHL Europe) заменил слово "русские" в субтитрах речи российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после того, как он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.