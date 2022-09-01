«Профессоров увольняют ногами вперед»: тюменский философ о современных университетах

Философ, куратор Центра новой философии и бывший сотрудник Института социально-гуманитарных наук в Тюменском государственном университете Александр Вилейкис поделился с нами, в чем проблемы современного образования и как с ними можно бороться.
Философ, куратор Центра новой философии и бывший сотрудник Института социально-гуманитарных наук в Тюменском государственном университете Александр Вилейкис поделился с нами, в чем проблемы современного образования и как с ними можно бороться.
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