Wired: хакеры могут украсть пароли с Apple Vision Pro по движению глаз

Исследователи из Университета Флориды и Техасского технологического университета обнаружили уязвимость в очках смешанной реальности Vision Pro, позволяющую удаленно получать пароли и другой ввод с виртуальной клавиатуры.
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