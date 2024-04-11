17 историй о людях, которые на собственной шкуре испытали горечь разбитого сердца

Оправиться после предательства не просто, какого бы масштаба оно ни было. Болезненные события могут так огорошить, что кроме боли в сердце остается немой вопрос: «Это что, сюжет для книги или реальная жизнь?» Своими историями делятся не только пострадавшие, но и виновники печальных сюжетов.