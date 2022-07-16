«Юта» подписала звезду университета UCLA

«Юта» заключила двусторонний контракт с атакующим защитником Джонни Джузэнгтом (21 год 196 см). В минувшем сезоне игрок выступал за университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, набирая 15,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.
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