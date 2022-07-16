Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Юта» подписала звезду университета UCLA

«Юта» заключила двусторонний контракт с атакующим защитником Джонни Джузэнгтом (21 год 196 см). В минувшем сезоне игрок выступал за университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, набирая 15,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх