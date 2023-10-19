Республика Алтай показала худший результат в СФО по грузообороту автотранспорта

По сравнению с 2022 годом Алтайский край тоже показал небольшое снижение Республика Алтай показывает самое сильное снижение грузооборота автотранспорта в Сибирском федеральном округе, пишет "Атмосфера" со ссылкой на Новосибирскстат.
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