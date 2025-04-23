Киевская позиция по Крыму мешает мирным переговорам, считает Карасин

Позиция Киева по Крыму препятствует мирным переговорам, заявил Григорий Карасин. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от участия в лондонской встрече стал результатом напряженности между Белым домом, Британией и Францией.
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