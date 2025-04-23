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Киевская позиция по Крыму мешает мирным переговорам, считает Карасин

Киевская позиция по Крыму мешает мирным переговорам, считает Карасин

Позиция Киева по Крыму препятствует мирным переговорам, заявил Григорий Карасин. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от участия в лондонской встрече стал результатом напряженности между Белым домом, Британией и Францией.

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