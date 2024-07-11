Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

Татьяна Хуторская

Мусор не на улицах Дагестана, а в головах тупых сограждан, которые повелись на продавшихся англосаксам приезжих проповедников. Я жила на Кавказе и прекрасно помню начало 90-х годов, когда эти засланные к нам из - за границы "проповедники" свободно толпами прилетали к нам в Мин - Воды и засерали мозги нашим мусульманам. В итоге мы пережили 2 войны на Кавказе!!! Погибли НАШИ люди, не англосаксы! Ну, пора же уже мозги включать, сограждане!!! Вам тряпки эти важно носить или Россию поднимать?! Ведь это не ваша национальная одежда! Почему так легко продались чужим веяниям?! Ведь многонациональный народ Кавказа всегда отличался наличием своего мнения! Что сейчас - то? Думать не хотим, хотим продаться англосаксам?! Одни, герои, настоящие мужчины, с Кавказа в том числе, на войне защищают суверенитет своей Родины, а другие как бабы из - за тряпки пересрались уже! Противно на вас, мужчины, смотреть! Не было в мою молодость на Кавказе такой дешевизны в людях! Поддерживаю духовенство Кавказа, запретившее никабы! Настоящие мужчины! Берут на себя ответственность за будущее нашей Родины!