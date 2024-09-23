Алаудинов сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления в сторону Киева.
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