В 2014 году один из самых популярных актёров России Алексей Горбунов принял решение полностью прекратить свою работу в стране и уехать в Украину.
Алексей Горбунов разочаровался в "Незалежной"
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Предателям здесь не место! Его достойное место в России - лагерные подмостки, рядом с Навальным.
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2 час.
Nana Абраменко
простой вопрос - на какие шиши по голландиям катаемся?
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1 час.
ВД
Вовладар Даров
Ненадо оправдывать предателей России, он выбрал себе путь, пусть там и остаётся, флаг ему ещё дайте!
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37 мин.
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