❗️⚡️Порядка 59 M1A1 AIM (2 танковых батальона), выведенных из эксплуатации СВ Австралии, могут получить ВСУ в рамках подготавливаемого МО Австралии очередного "пакета" военно-технической поддержки.
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❗️⚡️Порядка 59 M1A1 AIM (2 танковых батальона), выведенных из эксплуатации СВ Австралии, могут получить ВСУ в рамках подготавливаемого МО Австралии очередного "пакета" военно-технической поддержки.