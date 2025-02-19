После экстренной посадки самолет с пассажирами застрял в аэропорту на несколько дней

Одному из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки медики забрали его в больницу, но из-за сильного ветра остальные пассажиры и экипаж застряли в аэропорту посреди снежной бури.
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