Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Результаты тестирования будут доступны в разделе «Портфолио учащегося» Сервис, предоставляемый Московской электронной школой, дает возможность девятиклассникам из столицы и их родителям узнать результаты профориентационного тестирования и получить рекомендации наставников о выборе колледжа.
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