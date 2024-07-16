Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Результаты тестирования будут доступны в разделе «Портфолио учащегося» Сервис, предоставляемый Московской электронной школой, дает возможность девятиклассникам из столицы и их родителям узнать результаты профориентационного тестирования и получить рекомендации наставников о выборе колледжа.