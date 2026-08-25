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Евролига перейдет на формат с 24 командами с сезона-2027/28

Совет акционеров Евролиги одобрил переход к следующему этапу процесса расширения Евролиги. Лига планирует выдать до восьми новых долгосрочных лицензий на сезон-2027/28.

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