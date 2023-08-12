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Кутюр не планирует уходить из «Сан-Хосе»: «Если бы я думал, что перестройка займет 5-7 лет, расклад был бы другим. Но Майк Грир хорошо поработал»

34-летний капитан «Шаркс» не намерен уходить из клуба вслед за Эриком Карлссоном. Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов рассчитан еще на 4 сезона.

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