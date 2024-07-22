Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили БТР М113

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетранспортеры (БМП) М113 и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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