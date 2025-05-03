Блокадные тумбы в Коломягах на Репищевой, 19 за полтора года существования так и не обрели благопристойного вида.
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Блокадные тумбы в Коломягах на Репищевой, 19 за полтора года существования так и не обрели благопристойного вида.