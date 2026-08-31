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Татар-информ

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Кредитование инфраструктурных проектов малого, среднего бизнеса продолжает расти

Кредитование инфраструктурных проектов малого, среднего бизнеса продолжает расти

Кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса в сфере инфраструктуры увеличивается. Например, у ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года он вырос на 11% и составил 76,8 млрд рублей.

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