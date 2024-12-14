Остались в бункере навсегда: группа натовских советников уничтожена в результате атаки Ирэн Орлонская13 декабря произошло масштабное нападение, в котором использовалось большое количество ракет и беспилотников.
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