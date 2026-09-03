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Женщину обязали выплатить компенсацию после попытки помочь потерявшему сознание мужчине

Женщину обязали выплатить компенсацию после попытки помочь потерявшему сознание мужчине

Мужчина примерно 60-летнего возраста хотел лишь немного посидеть на стуле и отдохнуть, но внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание.

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