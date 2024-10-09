От гордости к обузе: европейская промышленность вновь снижает потребление газа, превращаясь в декорацию

Несмотря на небольшой рост промышленного потребления природного газа в начале года, тяжелая промышленность Европы, вероятно, вернется к сокращению потребления сырья в конце этого и в следующем году на фоне ужесточения газового рынка и роста цен, сообщили Bloomberg аналитики и представители отрасли.